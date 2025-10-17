ABD'de bölgesel banka hisseleri düştü

Canlı Borsa
ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bank ve Western Alliance Bank'ın bazı kredilerde usulsüzlüklerle karşılaştıklarını açıklamasının ardından bankaların kredi portföylerine ilişkin endişeler artarken, bölgesel banka hisselerinde düşüş kaydedildi.

17.10.2025 - 09:15 | | AA
Utah merkezli Zions Bank'ın hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) dün yaptığı bildirimde iki ticari krediyle ilgili usulsüzlükler tespit edildiğini ve 50 milyon dolarlık zarar yazdığını açıklaması sonrası yüzde 13,1 düştü.

Arizona merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de SEC'e bugün yaptığı bildirimde bir borçluya dolandırıcılık iddiasıyla dava açtığını açıklamasıyla yüzde 10,8 değer kaybetti.

Söz konusu bankaların açıklamalarının otomotiv parça üreticisi First Brands Group ile otomobil kredisi sağlayan Tricolor Holdings'in geçen ay iflas başvurusu yapmalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

JPMorganChase ve Fifth Third Bank, Tricolor Holdings ile bağlantılı yüz milyonlarca dolarlık kayıp açıklarken, Jefferies Financial Group ise First Brands Group'a verdiği krediler nedeniyle risk altında olduğunu bildirmişti.

Sorunlu kredilere ilişkin endişelerin artmasıyla bölgesel bankaların performansını yansıtan KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi, bugün yüzde 6,3 geriledi.

Bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş, Amerikan piyasalarını da olumsuz etkiledi.

