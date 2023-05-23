Borç limiti görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Her iki taraf da temerrütten kaçınmak için siyaset üstü bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaya devam etti.

McCarthy, Biden ile 1 saatten uzun süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada müzakerecilerin gece boyunca çalışmaya devam ederek ortak bir zemin bulmaya çabalayacaklarını ifade etti.

"Ortak bir zemin bulunabileceğine inanıyorum" diye konuşan McCarthy, Başkan Biden'ın varlıklı kesimlere vergileri artırarak bütçe açığını kapatmayı planladığını düşünmek istemediğini de ifade etti.

McCarthy gelecek haftaya kadar bir yasanın Kongre'den geçirilmesinin "hala mümkün" olduğunu da vurguladı.