ABD'de borçlanma tavanının artırılmasına onay

ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de federal borçlanma tavanının 2,5 trilyon dolar artırılmasına onay verdi. Federal borçlanma tavanının 28,9 trilyon dolardan 31,4 trilyon dolara yükseltilmesini öngören tasarı Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden 209'a karşı 221 oyla geçti.

Federal hükümetin 8 Kasım 2023'te yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar finansman sorunu yaşamamasını sağlayacak tasarı imzalaması için Başkan Biden'a gönderildi.