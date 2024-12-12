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ABD'de bütçe açığı ilk 2 ayda arttı

Hazine Bakanlığı verilerine göre ABD'nin bütçe açığı Kasım ayında arttı ve 2025 mali yılında bir yıl öncesine göre çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini gösterdi.

12.12.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
ABD'de bütçe açığı ilk 2 ayda arttı

Kasım ayında bütçe açığı toplam 366,8 milyar dolar ile Kasım 2023'e göre %17 daha yüksek gerçekleşti.

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2025 mali yılının ilk iki ayındaki toplam bütçe açığı, düzeltilmemiş bazda bir yıl önceki aynı döneme göre %64'ten fazla arttı.

Artış, geçen Kasım ayına göre yaklaşık 27 milyar dolar daha fazla olan 301,8 milyar dolarlık gelirlere rağmen geldi.

Harcamalar ise bir yıl öncesine göre yaklaşık 80 milyar dolar daha fazla oldu.

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