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ABD'de büyük bankaların mevduatları arttı

ABD'de Silicon Valley Bank'ın batması mevduat sahiplerinin tasarruflarını büyük bankalara yönlendirmelerine yol açtı.

27.03.2023 - 09:58 |
ABD'de büyük bankaların mevduatları arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine göre ABD'nin en büyük 25 bankasının mevduatları 15 Mart haftasında artış gösterdi. Daha küçük bankaların mevduatları ise azaldı.

15 Mart haftasında büyük bankalarda mevduatlar bir önceki haftadaki 10,67 trilyon dolardan 10,74 trilyon dolara çıktı. Küçük bankalardaki mevduatlar ise 5,58 trilyon dolardan 5,46 trilyon dolara geriledi.

Ticari bankaların verdikleri krediler 15 Mart haftasında, 8 Mart haftasındaki 17,55 trilyon dolardan 17,63 trilyon dolara çıktı. Toplam mevduat ise 17,6 trilyon dolardan 17,5 trilyon dolara indi.

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