ABD'de çelik ithalatı geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) verilerine göre ABD, Haziran 2025'te toplam 2,246 milyon ton çelik ithal etti. Bu bir önceki aya göre %9,6 düşüşü gösteriyor.

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Verilere göre aynı ayda %7,6 düşüşle 1,643 milyon ton mamul çelik ithal edildi. Toplam ve mamul çelik ithalatı, yılbaşından bu yana 2024'e kıyasla sırasıyla %4,7 ve %7,8 düştü.

Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasındaki 12 aylık dönemde, toplam ve mamul çelik ithalatı bir önceki 12 aylık döneme kıyasla sırasıyla %1,2 ve %1,6 düştü.