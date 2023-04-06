ABD'de çelik sevkiyatı geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) verilerine göre ABD'deki çelik imalathanelerinden şubat ayında çelik sevkiyatı bir önceki aya göre %3,2 düşerek 6 milyon 917,8 bin ton oldu.

AISI verilerine göre çelik sevkiyatı 2022 yılı Şubat ayına göre ise %4,4 düşüş gösterdi.

Yılın ilk 2 ayında ABD'de çelik sevkiyatı yıllık %6,2 gerileyerek 14 milyon 66 bin ton oldu.