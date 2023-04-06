ABD'de çelik sevkiyatı geriledi
ABD'nin şubat ayında çelik sevkiyatı aylık %3,2 oranında geriledi.
06.04.2023 - 09:36 |
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) verilerine göre ABD'deki çelik imalathanelerinden şubat ayında çelik sevkiyatı bir önceki aya göre %3,2 düşerek 6 milyon 917,8 bin ton oldu.
AISI verilerine göre çelik sevkiyatı 2022 yılı Şubat ayına göre ise %4,4 düşüş gösterdi.
Yılın ilk 2 ayında ABD'de çelik sevkiyatı yıllık %6,2 gerileyerek 14 milyon 66 bin ton oldu.
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