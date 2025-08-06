ABD'de çelik sevkiyatları arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), 2025 yılının Haziran ayında ABD çelik fabrikalarının 7,854 milyon ton sevkiyat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın 2024 yılının Haziran ayında gerçekleştirilen 7,152 milyon ton sevkiyata göre yüzde 9,8 artış gösterdiğini bildirdi.

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Sevkiyatlar, bir önceki ay olan Mayıs 2025'te sevk edilen 7,507 milyon tona göre %4,6 artış gösterdi. 2025 yılının başından bu yana yapılan sevkiyatlar 45,12 milyon ton olup, 2024 yılının altı aylık sevkiyatları olan 43,76 milyon tona göre %3,2 artış gösterdi.