Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de çelik sevkiyatları arttı
HaberlerUzmanparaABD'de çelik sevkiyatları arttı

ABD'de çelik sevkiyatları arttı

ABD'de Haziran ayında çelik sevkiyatları aylık %4,6 arttı.

06.08.2025 - 09:47 | | Foreks Haber
ABD'de çelik sevkiyatları arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), 2025 yılının Haziran ayında ABD çelik fabrikalarının 7,854 milyon ton sevkiyat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın 2024 yılının Haziran ayında gerçekleştirilen 7,152 milyon ton sevkiyata göre yüzde 9,8 artış gösterdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Sevkiyatlar, bir önceki ay olan Mayıs 2025'te sevk edilen 7,507 milyon tona göre %4,6 artış gösterdi. 2025 yılının başından bu yana yapılan sevkiyatlar 45,12 milyon ton olup, 2024 yılının altı aylık sevkiyatları olan 43,76 milyon tona göre %3,2 artış gösterdi.

Yeşillikleri günlerce taze tutan yöntem! Taze yeşilliklerin sırrıymış

Yeşillikleri günlerce taze tutan yöntem! Taze yeşilliklerin sırrıymış

Patrondan akılalmaz oyun! İzinden dönen çalışanlar fabrikaya girince gözlerine inanamadı

Patrondan akılalmaz oyun! İzinden dönen çalışanlar fabrikaya girince gözlerine inanamadı