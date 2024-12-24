ABD'de çelik üretimi artış gösterdi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 21 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %2,1 artarak 1 milyon 690 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %0,9 azaldı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 azalarak 85 milyon 526 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %75,7 olarak gerçekleşti.