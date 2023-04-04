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ABD'de çelik üretimi düşüş gösterdi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

04.04.2023 - 09:14 |
ABD'de çelik üretimi düşüş gösterdi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 1 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 658 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 74,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düşüşle 21 milyon 608 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.

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