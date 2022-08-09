ABD'de çelik üretimi geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 6 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 723 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 78,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında düşüşle 54 milyon 470 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,1 olarak gerçekleşti.