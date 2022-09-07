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ABD'de çelik üretimi geriledi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

07.09.2022 - 09:40 |
ABD'de çelik üretimi geriledi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 3 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 715 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,8 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 3,7 düşüşle 61 milyon 318 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 79,9 olarak gerçekleşti.

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