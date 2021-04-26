ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 256,3 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 2,5 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, şubatta yüzde 0,9 azalışla 254,9 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin mart ayındaki sınırlı artışında, yarı mamul metal ürünlerine yönelik talepteki artış etkili oldu. Bu dönemde yarı mamul metal ürünleri siparişleri yüzde 3,6 arttı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.