ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

Nisan ayında dayanıklı mal siparişleri bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 265,3 milyar dolar oldu. Beklenti yüzde 0,6 yükseliş olacağı yönündeydi.

Mart ayı dayanıklı mal siparişleri artış oranı yüzde 1.1'den yüzde 0,6'ya revize edildi.

Ulaştırma hariç siparişler ise şubat ve mart aylarındaki düşüşlerin ardından nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükselerek 86,7 milyar dolar oldu. Ekonomistler ise yüzde 0,5 artış bekliyordu.

Nisan ayında savunma hariç dayanıklı mal siparişlerinde artış da yüzde 1 olan beklentilerin çok gerisinde kalarak yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.