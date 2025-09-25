Canlı Borsa
ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ağustosta azalacağı yönündeki beklentilerin aksine yüzde 2,9 arttı.

25.09.2025 - 16:55 | | AA
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 artarak 312,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Art arda iki aylık düşüşün ardından ağustosta toparlanma gösteren dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı temmuz ayında yüzde 2,7 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler ağustosta yüzde 0,4 ve savunma hariç siparişler yüzde 1,9 arttı. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

