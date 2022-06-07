ABD'de dış ticaret açığı rekordan döndü

ABD’de dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre nisan ayında dış ticaret açığı 87.1 milyar dolar seviyesinde geldi.

Mart ayında dış ticaret açığı 107.7 milyar dolar ile rekor kırmıştı.

Açıklanan rakamlara göre ABD’de nisan ayında ithalattaki artış yine ihracatı geçti. İhracat 252.60 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ithalat 339.70 milyar dolar oldu.