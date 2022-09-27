'ABD'de ekonomik gerilim artabilir'

Raphael Bostic, İngiltere'de yeni hükümetin mali planlarının sterlinde hızlı satışları tetiklediğini ve bu satışların İngiltere ekonomisinin yönü konusunda artan belirsizlikleri yansıttığını bildirdi. Bostic, İngiltere'de yaşanan gelişmelerin Avrupa ve ABD'de daha büyük ekonomik gerilime yol açabileceğini vurguladı.

Washington Post gazetesine konuşan Bostic, "İngiltere'de önerilen bütçe planına reaksiyon gerçek bir endişe ve ekonomiye yeni belirsizlikler ekleyeceğinden korkuyoruz. Burada asıl soru yaşanan gelişmenin Avrupa ekonomisinde er ya da geç görülecek bir zayıflama olup olmadığıdır. Bu, ABD ekonomisinin nasıl performans göstereceği konusunda önemli bir nokta" dedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) İngiltere'de yaşanan gelişmelere yanıt verip vermeyeceği konusunda herhangi bir işaret ortaya koymayan Bostic, Fed'in odak noktasının ABD'de enflasyonu kontrol altına almak olmaya devam edeceğini vurguladı. Bostic, "Bunu gerçekleştirene kadar tüm piyasalarda çok fazla oynaklık göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.