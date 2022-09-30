'ABD'de enflasyon 2023 yılında gerileyecek'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu aşağı getirmek için yapacağı faiz artırımlarının etkisiyle ABD ekonomisinin resesyona girmesinin mümkün olduğunu da ifade eden Bullard, ancak bunun kendisinin temel senaryosu olmadığını da vurguladı.

Bullard, Fed'in politika faizini doğru seviyeye getirmeye kararlı olduğunu belirtirken, "Dezenflasyonun enflasyon bekleyişleri yolu ile değil talepte yaşanacak ayarlama ile geleceğini düşünüyorum" dedi.