ABD'de enflasyon arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran ve temmuzda ise artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. TÜFE, temmuzda da aylık yüzde 0,6'lık artış kaydetmişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 1,3 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 1,2 artacağı tahmin ediliyordu.

Tüketici fiyatlarında ağustos ayında görülen artışta, ikinci el araç fiyatlarında görülen yüzde 5,4'lük keskin yükseliş etkili oldu. Aynı dönemde benzin, barınma, rekreasyon ve mobilya fiyatlarındaki artış da ağustos ayı enflasyonunu etkileyen diğer kalemler oldu.

Enerji endeksi, ağustosta benzin fiyatlarında görülen yüzde 2'lik artışın etkisiyle yüzde 0,9 yükselirken, gıda endeksi temmuz ayındaki düşüşün ardından yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta yüzde 0,2 artması yönündeydi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,7 arttı ve yüzde 1,6 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası enflasyon verisinin önemi artmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell, 27 Ağustos'ta, para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.