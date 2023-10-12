Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'de enflasyon beklentileri aştı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD’de eylül enflasyonu aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

12.10.2023 - 15:31 | | UZMANPARA
ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD’de eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.7 oranında arttı. 

Haberin Devamı

Piyasalarda beklenti eylülde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.6 oranında artması yönündeydi. 

Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 3.7 oranında yukarı gelmişti. 

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

Düğünde yeğenini öldürdü: Onun için sürekli dua ediyorum

Düğünde yeğenini öldürdü: Onun için sürekli dua ediyorum