ABD'de enflasyon beklentileri aştı
ABD’de eylül enflasyonu aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
12.10.2023 - 15:31 | | UZMANPARA
ABD’de eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.7 oranında arttı.
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Piyasalarda beklenti eylülde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.6 oranında artması yönündeydi.
Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 3.7 oranında yukarı gelmişti.