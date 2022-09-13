ABD'de enflasyon beklentileri düştü

Haziran ayında rekor seviyeye çıktıktan sonra düşüşe geçen benzin fiyatlarının etkisiyle birlikte Amerikalı tüketicilerin enflasyon beklentilerinin azalmasının ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

New York Merkez Bankası'nın sonuçları açıklanan tüketici beklentileri anketine göre tüketiciler ağustos ayında enflasyonun önümüzdeki 12 ay için yüzde 5,75 seviyesinde olacağı öngörüsünde bulundu. 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği gözlenen bu öngörü temmuz ayında yüzde 6,2'ydi. Tüketiciler ayrıca önümüzdeki 3 yıl boyunca fiyat artışlarının yüzde 2,8 oranında olacağı tahmininde bulundu. Temmuz ayında ise bu oran yüzde 3,2'ydi.

Tüketiciler bunun yanı sıra ağustos ayında önümüzdeki 5 yıl boyunca fiyat artışlarının Fed'in hedef enflasyon oranı olan yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Temmuz ayında bu oran yüzde 2,35, New York Merkez Bankası'nın anketi yapmaya başladığı yıl başında ise yüzde 3'tü.