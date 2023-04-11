ABD'de enflasyon beklentileri yükseldi

New York Fed tarafından yayınlanan ankete göre mart ayında Amerikalıların kredilere erişimi açısından neredeyse son 10 yılın en zor ayı oldu. Bunun yanı sıra gelecek birkaç yıl için enflasyon beklentileri de yükseldi.

Mart ayı tüketici beklentileri anketine göre hanehalklarının kredilere erişiminde zorluk geçen yılın aynı dönemine göre artarak 2014 yılı seviyelerine döndü. Ankete katılanlar gelecekte kredi bulunabilirliği konusunda da daha kötümser olduklarını ortaya koydu.

Anket hanehalklarının enflasyon beklentilerinin mart ayında yükseldiğini gösterdi. Mart ayında gelecek 1 yıl için enflasyon beklentisi şubat ayındaki yüzde 4,2'den yüzde 4,7'ye çıktı. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den 2,8'e yükselirken, 5 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'den 2,5'e geriledi.