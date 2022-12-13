ABD enflasyon verileri belli oldu

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7,1 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 7,7'den yüzde 7,3'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık yüzde 6,0 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 6,1 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık artış yüzde 13,1 oldu. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,6 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,2 artış gösterdi.