CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'de enflasyon eylülde beklentilerle paralel seyretti
13.10.2020 - 16:19 | | AA

ABD'de enflasyon eylülde beklentilerle paralel seyretti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD'de enflasyon eylülde beklentilerle paralel seyretti
ABONE OL

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziran itibarıyla artış eğilimi gösteren veri, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, ağustosta ise aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Ülkede tüketici fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 1,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüketici fiyatlarında eylül ayında görülen artışta, ikinci el araç fiyatlarında devam eden yükseliş etkili oldu. Söz konusu dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 6,7 artış kaydetti. Aynı dönemde gıda endeksi değişim göstermezken, enerji endeksi yüzde 0,8 arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisini karşıladı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,7 artarak yüzde 1,8 olan piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalandılar

Samsun'da 20 bin sentetik hapla yakalandılar

Sıradaki Haber