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ABD'de enflasyon geriledi

ABD'de enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 olan hedefine doğru ilerliyor.

11.07.2024 - 15:44 | | Foreks Haber
ABD'de enflasyon geriledi

Haziran ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Yıllık enflasyon yüzde 3 oldu. Ekonomistler ise Haziran ayında fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyordu.

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Volatil gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda TÜFE, Mayıs ayındaki %0,2'lik artışın ardından Haziran ayında %0,1 artış gösterdi.

Haziran ayına kadar olan 12 aylık dönemde çekirdek TÜFE, Mayıs ayındaki %3,4'lük artışın ardından %3,3 arttı.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış Haziran 2022'deki %9,1'lik zirve seviyesinden yavaşladı. TÜFE, Fed'in %2 enflasyon hedefi için takip ettiği ölçütlerin çok ötesinde seyrediyor.

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