Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'ABD'de enflasyon ikinci çeyrekte düşer'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ABD'de enflasyon ikinci çeyrekte düşer'

'ABD'de enflasyon ikinci çeyrekte düşer'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "ABD'de enflasyon ikinci çeyrekte düşer" dedi.

13.01.2022 - 08:14 |
'ABD'de enflasyon ikinci çeyrekte düşer'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de enflasyonun bu yılın ikinci çeyreğinde düşmesini beklediğini söyledi.

ABD'de enflasyonun düşmesinin tedarik zincirlerindeki sıkıntılar ile mücadeleye bağlı olduğunu savunan Georgieva, bu alanda bazı ilerlemeler sağlandığına dair umut verici işaretler görmekte olduklarını ifade etti.

Georgieva, Çin'e ilişkin değerlendirmelerinde ise ekonomiye sağlanan desteklerin "biraz erken" geri çekildiğini düşündüklerini, Çin'de tüketimin Covid-19 salgınının yol açtığı bozulmaları henüz tam olarak telafi edemediğini savundu.

IMF Başkanı, Çin'in ekonomide yüzde 5 büyümeyi sağlayacak mali hareket alanı olduğunu da vurguladı.

Bakan Yanık açıkladı! 'SED' miktarına zam yapıldı
Erdoğan imzaladı, sıfır araçlara ÖTV ayarı! İşte indirimli fiyatlar
Saat verildi kar alarmı! Yeni uyarı geldi; İstanbul, Ankara...
Zincir marketler için flaş karar! Bu ürünlerin satışı yasaklanıyor
Görüntüler hızla yayılmıştı! Nerede çekildiği belli oldu
İngiliz basınında deprem! 'Rezalet' başlığıyla verdiler
Yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! TikTok'u sallıyor
MasterChef'te ikinci ve son finalist belli oldu!
Arslan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Adnan Polat yanımıza geldi ve...
Stadyumda vahşet! Seyircilerin gözü önünde boynundan bıçakladı!
Lise bahçesinde skandal görüntü! Saçından tutup sürükledi
Terim sonrası büyük değişim! Torrent rüzgarı
Şevval Sam: Kötü kaynanalardan değilim
Fotoğrafta gözden kaçan detay! 30 Eylül'den sonra ilk kez göründü
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Bakan Yanık açıkladı! 'SED' miktarına zam yapıldı
Bakan Yanık açıkladı! 'SED' miktarına zam yapıldı
Erdoğan imzaladı, sıfır araçlara ÖTV ayarı! İşte indirimli fiyatlar
Erdoğan imzaladı, sıfır araçlara ÖTV ayarı! İşte indirimli fiyatlar
Saat verildi kar alarmı! Yeni uyarı geldi; İstanbul, Ankara...
Saat verildi kar alarmı! Yeni uyarı geldi; İstanbul, Ankara...
Zincir marketler için flaş karar! Bu ürünlerin satışı yasaklanıyor
Zincir marketler için flaş karar! Bu ürünlerin satışı yasaklanıyor
Görüntüler hızla yayılmıştı! Nerede çekildiği belli oldu
Görüntüler hızla yayılmıştı! Nerede çekildiği belli oldu
İngiliz basınında deprem! 'Rezalet' başlığıyla verdiler
İngiliz basınında deprem! 'Rezalet' başlığıyla verdiler
Yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! TikTok'u sallıyor
Yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! TikTok'u sallıyor
MasterChef'te ikinci ve son finalist belli oldu!
MasterChef'te ikinci ve son finalist belli oldu!
Arslan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Adnan Polat yanımıza geldi ve...
Arslan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Adnan Polat yanımıza geldi ve...
Stadyumda vahşet! Seyircilerin gözü önünde boynundan bıçakladı!
Stadyumda vahşet! Seyircilerin gözü önünde boynundan bıçakladı!
Lise bahçesinde skandal görüntü! Saçından tutup sürükledi
Lise bahçesinde skandal görüntü! Saçından tutup sürükledi
Terim sonrası büyük değişim! Torrent rüzgarı
Terim sonrası büyük değişim! Torrent rüzgarı
Şevval Sam: Kötü kaynanalardan değilim
Şevval Sam: Kötü kaynanalardan değilim
Fotoğrafta gözden kaçan detay! 30 Eylül'den sonra ilk kez göründü
Fotoğrafta gözden kaçan detay! 30 Eylül'den sonra ilk kez göründü
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını hedefliyoruz

Çin’de hidroelektrik santralinde patlama!

Çin’de hidroelektrik santralinde patlama!