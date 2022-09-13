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ABD'nin enflasyonu belli oldu

ABD'de tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı.

13.09.2022 - 15:31 |
ABD'nin enflasyonu belli oldu

ABD'de ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 8.1 yükseliş olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselmişti.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise yüzde -0.1 oranında artış olacağı şeklindeydi.

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