ABD'de enflasyon 12 ay sonra ilk kez arttı

ABD'de üst üste 12 ay gerileyen enflasyon temmuz ayında piyasaların beklediği gibi yukarı geldi, ancak tahminlerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3 olan enflasyonun yüzde 3,3'e çıkacağı yönündeydi.

Aylık bazda tüketici fiyatlarında yüzde 0,2 artış yaşandı. Piyasalar da artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,7 yukarı geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,8 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişti.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 12,5 geriledi, gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,9 arttı.

Temmuz ayında reel ortalama haftalık kazançlar değişiklik göstermedi.