Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara ABD'de enflasyon rakamları belli oldu
Haberler Uzmanpara ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD'de bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesi son veri olan tüketici enflasyonu beklentilerin altında açıklandı.

12.06.2024 - 15:36 | | Foreks Haber
ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %3,4 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Piyasalar bir önceki ay %0,3 olan artışın %0,1 artışa ineceğini öngörüyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %3,4 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişti.

Ülkede enerji fiyatları aylık %2,0 azalırken, yıllık %3,7 arttı, gıda fiyatları aylık %0,1, yıllık %2,1 arttı. Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 artış gösterdi.

ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD'de enflasyon rakamları belli oldu
'Deprem kahini' tekrar sahnede! Hoogerbeets'in Türkiye paylaşımı: İki ili uyardı

'Deprem kahini' tekrar sahnede! Hoogerbeets'in Türkiye paylaşımı: İki ili uyardı