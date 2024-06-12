ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %3,4 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

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Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Piyasalar bir önceki ay %0,3 olan artışın %0,1 artışa ineceğini öngörüyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %3,4 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişti.

Ülkede enerji fiyatları aylık %2,0 azalırken, yıllık %3,7 arttı, gıda fiyatları aylık %0,1, yıllık %2,1 arttı. Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 artış gösterdi.