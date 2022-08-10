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ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

ABD’de tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında arttı.

10.08.2022 - 15:31 | | UZMANPARA
ABD'de enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında arttı. Piyasalarda beklenti ise artışın yüzde 8.7 olacağı yönündeydi.

Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı. Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte rekor seviyeden dönülmüş oldu.

Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 ile yüzde 0,5'lik beklentinin altında kaldı.

Özellikle temmuz ayında petrol fiyatlarındaki düşüş enerji maliyetlerinin azalmasına yol açarken enflasyon artışının yavaşlamasına katkıda bulundu.

FED, 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMIŞTI

Fed son toplantısında 41 yılın en yüksek seviyesinde bulunan enflasyonu dizginleyebilmek için politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çekmişti. İki ayda yapılan 150 baz puanlık sıkılaşma 1980'lerden bu yana en sert sıkılaşma dalgası olarak kaydedilmişti.

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