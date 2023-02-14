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ABD'de enflasyon tahminleri revize edildi

New York Fed anketinde ABD ekonomisine yönelik 12 ay sonrası enflasyon tahmini %5 seviyesinde kaldı.

14.02.2023 - 09:47 |
ABD'de enflasyon tahminleri revize edildi

New York Fed'in "Tüketici Beklentileri Araştırması" ocak ayı sonuçlarına göre 3 yıllık enflasyon tahmini yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye inerken, 5 yıllık enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

Araştırma sonuçlarına göre hanehalkı geliri büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 3,3'e geriledi. Bu, en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Hanehalkı harcamaları ise yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye indi.

Ankette konut fiyatları artış beklentisi yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e geriledi.

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