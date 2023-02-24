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'ABD'de faiz oranı yüzde 6'ya çıkabilir'

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de faiz oranının yüzde 6'ya ulaşabileceğini öngördü.

24.02.2023 - 09:41 |
'ABD'de faiz oranı yüzde 6'ya çıkabilir'

CNBC'ye yaptığı açıklamada "ABD Merkrez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a saygım büyük ancak enflasyon konusunda kontrolü biraz kaybettik. Fed muhtemelen faiz artırımlarını yüzde 5'in biraz üzerinde durduracak ancak faizin daha yukarı gitmesi de gerekebilir" diye konuşan Dimon, "Faiz oranlarının konuşmakta olduğumuz yüzde 5'in biraz üzerindeki seviyelerden daha yukarı gitmesinin gerekebileceğinden kuşkulanıyorum. Faiz yüzde 6'ya ulaşabilir" dedi.

Dimon kendisinin faiz oranrlarının uzun bir süre için yüksek kalmaya devam etmesini "olası" gördüğünü, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın biraz zaman alacağını da belirtti.

Fed politika faizi halihazırda yüzde 4,50-4,75 seviyesinde. Piyasa faiz oranının maksimum 5,25-5,50 seviyesine kadar çıkabileceğini fiyatlamakta.

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