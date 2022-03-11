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ABD'de federal bütçe açığı daraldı

ABD'de federal bütçe açığı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre daraldı.

11.03.2022 - 07:04 |
ABD'de federal bütçe açığı daraldı

Şubat ayında bütçe açığı beklentilerin üzerinde gerçekleşen gelir ve ücret vergilerinin etkisiyle yüzde 17 artarak 298 milyar dolara ulaşan bütçe gelirlerine ve yüzde 9 düşüşle 506 milyar dolara gerileyen harcamaların etkisiyle 217 milyar dolara indi. 2021 yılı Şubat ayında bütçe açığı 311 milyar dolar olmuştu.

1 Ekim 2021'de başlayan mali yılın ilk 5 ayında ise bütçe açığı 476 milyar dolar oldu. Bütçe açığı 2021 mali yılının aynı döneminde 1 trilyon dolar, 2020 mali yılının aynı döneminde 624 milyar dolar seviyesindeydi.

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