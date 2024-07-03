ABD'de girişim sermayesi yatırımları büyüdü

Son rakam, Elon Musk'ın xAI'si tarafından toplanan 6 milyar dolar ve CoreWeave tarafından toplanan 1,1 milyar dolar da dahil olmak üzere, büyük ölçüde yapay zeka şirketlerine yapılan önemli yatırımları içeriyor.

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ABD'deki girişim sermayesi fonları ilk çeyrekte 37,8 milyar dolar toplamışlardı. Girişim sermayesi yatırımları, 2021'in dördüncü çeyreğinde 97,5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Yüksek faiz oranı ortamı ve durgun çıkış piyasası nedeniyle yatırımlar 2023'ün ikinci çeyreğinde 35,4 milyar dolarla son zamanların en düşük seviyesine gerilemişti.