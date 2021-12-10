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ABD'de görevlerinden ayrılan CEO sayısı geriledi

ABD merkezli şirketlerde görevlerinden ayrılan CEO'ların sayısı son 10 ayın en düşük seviyesine geldi.

10.12.2021 - 07:35 |
ABD'de görevlerinden ayrılan CEO sayısı geriledi

Sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre işten ayrılan CEO'ların sayısı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 31 düşüşle 98 oldu. Bir önceki ay sayı 142 seviyesinde bulunuyordu.

Challenger, Gray & Christmas Inc.'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, "Halen milyonlarca işsiz olmasına rağmen işgücü piyasası daralıyor ve şirketler sürekli olarak yetenekleri işe alma ve elde tutma konusunda zorluklarla boğuşuyor" dedi.

İşten ayrılan CEO sayısı geçen yılın aynı ayındaki 110'a göre ise yüzde 10,9 azaldı.

Yılın ilk 11 ayında işten ayrılan CEO sayısı bin 231'e ulaştı. Bu dönemde istifa eden CEO'ların bin 49'u özel sektörden, 182'si kamudan ayrıldı.

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