ABD'de haftalık çelik üretimi artış gösterdi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 11 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 677 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 75 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşüşle 16 milyon 513 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 73,9 olarak gerçekleşti.