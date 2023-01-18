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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

18.01.2023 - 09:29 |
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 14 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 602 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 71,7 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 7,9 düşüşle 3 milyon 197 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 71,5 olarak gerçekleşti.

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