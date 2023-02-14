ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 11 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 664 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 74,4 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşüşle 9 milyon 772 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 72,8 olarak gerçekleşti.