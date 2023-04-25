ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 22 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 artarak 1 milyon 700 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 75,6 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 düşüşle 26 milyon 670 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 74,5 olarak gerçekleşti.