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Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi arttı
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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

29.05.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 25 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,4 artarak 1 milyon 735 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1,1 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 azalarak 35 milyon 437 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,5 olarak gerçekleşti.

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