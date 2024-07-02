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Uzmanpara ABD'de haftalık çelik üretimi arttı
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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

02.07.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 29 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,6 artarak 1 milyon 721 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %1 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %77,5 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 azalarak 43 milyon 925 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,5 olarak gerçekleşti.

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