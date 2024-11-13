ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 9 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,2 artarak 1 milyon 649 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,3 azaldı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,2 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 azalarak 75 milyon 760 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,0 olarak gerçekleşti.