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ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

10.12.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 7 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,8 artarak 1 milyon 668 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı. Çelik üreticileri söz konusu haftada %75,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 azalarak 82 milyon 125 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %75,7 olarak gerçekleşti.

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