ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 12 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,1 artarak 1 milyon 783 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %5,1 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,7 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %0,7 artışla 46 milyon 982 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %76,1 olarak belirlendi.