ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 2 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,3 artarak 1 milyon 782 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %4,5 daha fazla oldu. Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,7 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %1,1 artışla 52 milyon 346 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %76,2 olarak belirlendi.