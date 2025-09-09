Canlı Borsa
ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

09.09.2025 - 10:56 | | Foreks Haber
ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 6 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,5 artarak 1 milyon 795 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %7,7 daha fazla olarak gerçekleşti. Çelik üreticileri söz konusu haftada %79,2 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %1,9 artışla 61 milyon 461 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %77,0 olarak belirlendi.

