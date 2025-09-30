ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 27 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,9 artarak 1 milyon 770 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %6,8 daha fazla olarak gerçekleşti. Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,1 kapasite ile çalıştı.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %2,2 artışla 66 milyon 749 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %77,1 olarak belirlendi.