ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 15 Haziran ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,7 azalarak artarak 1 milyon 704 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %76,7 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 azalarak 40 milyon 494 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %76,4 olarak gerçekleşti.