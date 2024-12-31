ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 28 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %1,9 azalarak 1 milyon 658 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %74,7 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 azalarak 87 milyon 49 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde %75,6 olarak gerçekleşti.