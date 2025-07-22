ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 19 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,8 azalarak 1 milyon 768 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %4,2 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,0 kapasite ile çalıştı

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %0,8 artışla 48 milyon 750 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %76,2 olarak belirlendi.