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ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

22.07.2025 - 09:03 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre ham çelik üretimi 19 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre %0,8 azalarak 1 milyon 768 bin ton oldu.

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Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %4,2 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada %78,0 kapasite ile çalıştı

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde %0,8 artışla 48 milyon 750 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %76,2 olarak belirlendi.

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